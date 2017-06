Fussball-News: Adler wechselt innerhalb der Bundesliga

René Adler schliesst sich Mainz 05 an. Für den 32-Jährigen sind die Mainzer der 3. Klub in der Bundesliga.

René Adler soll beim FSV Mainz 05 das Problem zwischen den Pfosten lösen. Der 32-Jährige, der seinen auslaufenden Vertrag beim Hamburger SV nicht verlängert hatte, unterschrieb in Mainz am Donnerstag einen Zweijahresvertrag. Die Verpflichtung verkündete der FSV via Social Media. «Der Wechsel ist für mich der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Die ruhige und konzentrierte Atmosphäre im Verein passt zu mir, sportlich habe ich das Gefühl, dass hier etwas Spannendes entstehen kann», sagte Adler. Seine ersten Schritte in der Bundesliga machte Deutschlands früherer Nationaltorhüter bei Bayer Leverkusen.