Der Schweizer Innenverteidiger verletzte sich beim 1:2 gegen Düsseldorf und fehlt Dortmund am Freitag gegen Gladbach.

Akanji mit Muskelfaserriss out

Borussia Dortmund hat am Dienstag beim 1:2 in Düsseldorf nicht nur die 1. Saison-Niederlage einstecken müssen, der Bundesliga-Leader verlor auch noch Manuel Akanji. Der Schweizer Innenverteidiger zog sich einen Muskelfaserriss zu und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Damit fehlt Akanji dem BVB am Freitag im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach. Mit Dan-Axel Zagadou (Fussprellung) und Abdou Diallo (Zerrung) fallen bei Dortmund noch 2 weitere Innenverteidiger aus.