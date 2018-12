Der Napoli-Coach will sein Team vom Spielfeld nehmen, sollte einer seiner Spieler wieder rassistisch beleidigt werden. Und: weitere News.

Napolis dunkelhäutiger Spieler Kalidou Koulibaly ist am Mittwoch in der Partie bei Inter Mailand (0:1) von Inter-Fans wiederholt rassistisch beleidigt worden. Nach dem Spiel stellte sich Neapel-Trainer Carlo Ancelotti hinter seinen Schützling: «Beim nächsten Mal werden wir das Spielfeld verlassen, auch wenn wir verlieren.» Koulibaly, der in der 81. Minute mit Gelbrot vom Platz gestellt wurde, schrieb auf Twitter: «Ich entschuldige mich für die Niederlage und vor allem dafür, dass ich meine Brüder im Stich gelassen habe. Aber ich bin stolz auf meine Hautfarbe, darauf, dass ich ein Senegalese bin, ein Franzose, Neapolitaner: ein Mann.»

Auf Heimaturlaub in Brasilien hat Bayerns langjähriger Rechtsverteidiger Rafinha (seit 2011) seinen Abschied aus München im Sommer konkretisiert. «Mein Zyklus bei den Bayern geht dem Ende entgegen. Es gibt viele Dinge, die in den kommenden sechs Monaten passieren können. Aber ich denke, es ist mein letztes Jahr», verkündete der 33-Jährige.

Die Rückkehr von Mittelfeldspieler Sebastian Rode zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie die Hessen am Donnerstagabend mitteilten, wechselt der 28-Jährige auf Leihbasis von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund nach Frankfurt. Bereits zwischen 2010 und 2014 lief Rode für die Eintracht auf.

