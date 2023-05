Legende: Der Edel-Joker trifft im letzten Heimspiel Nils Petersen. Imago/Langer

1. Bundesliga: Petersen sorgt für Tränen

Freiburg bleibt dank einem 2:0-Heimsieg gegen Wolfsburg in der 33. Runde der Bundesliga im Rennen um einen Champions-League-Platz. Die Breisgauer sind jetzt punktgleich mit Union (4.) und einen Zähler hinter Leipzig (3.), die jedoch ein Spiel weniger ausgetragen haben. Für die Geschichte des Abends sorgte Nils Petersen, der seine Karriere Ende Saison beendet. Eine Minute nach seiner Einwechslung (70.) fiel das 1:0 durch Christian Günter. Und 4 Minuten später traf der Joker in seinem letzten Heimspiel für Freiburg zum 2:0. In der 80. Minute jubelte Petersen erneut – und trieb seinem Coach Christian Streich die Tränen in die Augen. Kleiner Schönheitsfehler: Der Treffer wurde wegen einem vorangegangenen Foul im Mittelfeld nachträglich annulliert.

2. Bundesliga: Darmstadt steigt auf

Nach 6 Jahren kehrt Darmstadt in die 1. Bundesliga zurück. Die «Lilien» schlugen in der 33. Runde Magdeburg zu Hause mit 1:0 und können damit am letzten Spieltag nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Einziger Torschütze war Phillip Tietz (38.). Der Schweizer Stürmer Filip Stojilkovic wurde in der 70. Minute ausgewechselt.

