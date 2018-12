Zirkelt den Ball wunderschön in die Ecke

Der FC Barcelona bekundete im Stadtderby gegen Espanyol nicht die geringsten Probleme. Angeführt von Lionel Messi, liessen die Favoriten dem Underdog beim 4:0 keine Chance. Seine beiden Treffer erzielte der Argentinier mit direkten Freistössen sehenswert. Weil Sevilla gegen Valencia nur 1:1 spielte, baute Leader Barça den Vorsprung auf 3 Punkte aus.

Derdiyok trifft

Galatasaray kam in der türkischen Süper Lig gegen Schlusslicht Caykur Rizespor nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei lag der Rekordmeister nach einer Stunde mit 2:0 in Front. Den zweiten Treffer erzielte Eren Derdiyok per Kopf, es war sein 5. Saisontor. Aminu Umar (67. Minute) und Samu (80.) glichen für den Underdog noch aus.

Das Tor von Eren Derdiyok , Link öffnet in einem neuen Fenster

Napoli siegt – Cagliari sensationell

In der Serie A feierte Napoli gegen Frosinone einen 4:0-Kantersieg. Die Süditaliener haben neu 6 Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Inter Mailand. Ungewöhnliches ereignete sich bei Cagliari-Roma: Die Sarden lagen in der Nachspielzeit mit 1:2 hinten, kassierten 2 rote Karten – und glichen durch Marco Sau noch aus.