Fussball-News: Barcelona fordert Schadenersatz von Neymar

Nach seinem Wechsel zu PSG soll Neymar seinem ehemaligen Klub mehrere Millionen zahlen. Und: Xherdan Shaqiri fällt wohl weniger lange als befürchtet aus. Weitere Fussball-News des Tages.

Klage: Barcelona fordert Schadenersatz von Neymar

Entwarnung: Xherdan Shaqiri hat sich keine gravierende Verletzung zugezogen

Transfer: Nikola Kalinic ist der 11. Neuzugang der AC Milan

Der 222-Millionen-Rekordtransfer von Neymar zu Paris St-Germain hat ein Nachspiel. Sein Ex-Klub Barcelona hat den Brasilianer verklagt und fordert von ihm wegen einer Vertragsverletzung 8,5 Millionen Euro. Diese Summe hatte Neymar für die Verlängerung seines Kontrakts bis 2021 bei den Katalanen erhalten. Dem Wechsel des 25-Jährigen von Barcelona in die französische Hauptstadt war ein tagelanges Hin und Her vorausgegangen.

Am Wochenende musste Xherdan Shaqiri verletzt ausgewechselt werden. Nun stellte sich heraus, dass die Verletzung nicht allzu gravierend ist: Der 25-Jährige habe sich lediglich eine leichte Zerrung zugezogen, erklärte Stoke City auf der Klubwebseite. Ein Einsatz in den WM-Qualifikationsspielen der Schweiz gegen Andorra (31. August) und in Lettland (3. September) scheint daher wahrscheinlich.

Von der Fiorentina wechselt der Kroate Nikola Kalinic leihweise zur AC Milan. Es ist der 11. Neuzugang in diesem Sommer beim 7-fachen Champions-League-Sieger. Milan bezahlt für Kalinic vorerst 5 Millionen Euro. Im kommenden Sommer ist der Klub verpflichtet, den 29-jährigen Stürmer für weitere 20 Millionen Euro definitiv zu übernehmen.

Der Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 mit dem Schweizer Pirmin Schwegler hat den teuersten Transfer der Klubgeschichte getätigt. Vom russischen Erstligisten Rubin Kasan wechselt der brasilianische Stürmer Jonathas für geschätzte 9 Millionen Euro zu den Niedersachsen. Der 28-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag.

