Der FC Barcelona hat den Viertelfinal der Copa del Rey erreicht. Nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Levante liess der spanische Meister in der Reprise zuhause ein 3:0 folgen. Ousmane Dembele mit einem Doppelschlag (30./31.) und Lionel Messi (54.) trafen für die Katalanen. Die Begegnung dürfte jedoch noch ein Nachspiel haben. Barcelona hatte im Hinspiel am 10. Januar den angeblich gesperrten Innenverteidiger Chumi eingesetzt. Levante kündigte an, beim spanischen Verband Rechtsmittel einzulegen.

Der frühere GC-Stürmer Munas Dabbur wechselt nach dieser Saison von Salzburg zum FC Sevilla. Zu den Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben. Mit Salzburg wurde Dabbur zweimal Meister und einmal Cupsieger. Im Vorjahr war der Israeli mit 22 Treffern Torschützenkönig in Österreich, derzeit führt er das Ranking mit neun Toren an.

Johan Djourou und SPAL Ferrara haben sich nach einem halben Jahr auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Auf seiner Website bedankt sich der Serie-A-Klub beim Schweizer Nationalverteidiger unter anderem für dessen «Hingabe» in den vergangenen Monaten. Djourou stand in fünf Meisterschaftsspielen für den aktuellen Tabellen-Sechzehnten im Einsatz.

Stuttgart hat die Verpflichtung von Ozan Kabak bestätigt. Der 18-Jährige kommt von Galatasaray Istanbul. Nach dem Medizincheck habe der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, teilte der VfB mit. Laut Medienberichten soll Kabak mit einer Ablöse von 11 Millionen Euro der teuerste Transfer in der Klubhistorie sein.

