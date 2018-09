Douglas Costa wird nach seiner Spuckattacke während des Serie-A-Spiels von Juventus gegen Sassuolo für 4 Begegnungen gesperrt. Nach einem Foul hatte der Brasilianer seinem Gegenspieler ins Gesicht gespuckt und kassierte dafür rot. «Ich war mies, das ist mir bewusst und dafür entschuldige ich mich bei allen», schrieb Costa auf Instagram.

Martina Voss-Tecklenburg hat vorerst 19 Spielerinnen für die Halbfinalspiele der WM-Playoffs gegen Belgien nominiert. Erstmals im Aufgebot steht Malin Gut. Die 18-jährige FCZ-Akteurin führte an der Heim-EM die U19-Auswahl als Captain aufs Feld. Vier Spielerinnen kann Voss-Tecklenburg noch nachnominieren. Die Spiele finden am 5. Oktober in Leuven und am 9. Oktober um 19:00 Uhr in Biel statt.

Jaroslav Silhavy wird neuer Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. Der 56-Jährige folgt auf Karel Jarolim, der nach dem 1:5 gegen Russland den Hut nehmen musste. Silhavy coachte zuletzt Slavia Prag. Er unterzeichnete einen Vertrag bis zum Abschluss der Qualifikations-Phase für die EM 2020.