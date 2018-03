Ana-Maria Crnogorcevic wechselt von Frankfurt nach Portland.

Gareth Bale trifft für Wales 3 Mal und überflügelt Ian Rush.

Die 101-fache Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic setzt ihre Karriere in den USA fort. Die Rekord-Torschützin der Frauen-Nati (50 Treffer) wechselt per April für mindestens eine Saison zu den Portland Thorns. Die 27-jährige Bernerin spielt seit knapp 7 Jahren für den FFC Frankfurt und wird am Sonntag ihr vorerst letztes Bundesligaspiel bestreiten. «Mit dem Wechsel in die USA geht für mich ein langjähriger Traum in Erfüllung. Es muss ja kein Abschied für immer sein», wird die Stürmerin zitiert. Die Saison in der Women's Soccer League beginnt am Samstag. Portland ist Titelverteidiger.

Gareth Bale hat bei Wales' 6:0-Kantersieg im Testspiel gegen China mit 3 Toren brilliert. Im 69. Nationalmannschafts-Einsatz war es der erste Hattrick für den Real-Stürmer. Mit nunmehr 29 Treffern für Wales hat Bales die frühere Liverpool-Ikone Ian Rush (28 Tore) als Rekordtorschütze in der Nationalelf abgelöst.