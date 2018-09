In der US-amerikanischen MLS siegte Reto Ziegler mit dem FC Dallas gegen Philippe Senderos' Houston Dynamo.

Duell in Texas: Senderos zieht gegen Ziegler den Kürzeren

Der 32-jährige Reto Ziegler erzielte beim 4:2-Sieg von Dallas gegen Philippe Senderos' Houston Dynamo in der 58. Minute den Treffer zum 4:1 per Foulpenalty. Während sich Ziegler mit Dallas, dem Tabellenführer der Western Conference, souverän auf dem Weg in Richtung Playoffs befindet, wartet Senderos mit Houston nun bereits seit 10 Liga-Spielen auf einen Sieg. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt bereits 13 Punkte.