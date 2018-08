Der Mittelfeldspieler von West Ham wird an die AC Fiorentina ausgeliehen. Und: News zu Kehrer und Honda.

Edimilson Fernandes' Transfer von West Ham zur Fiorentina ist beschlossene Sache. Der 22-Jährige unterschreibt einen einjährigen Leihkontrakt. Die Klubs halten im Vertrag eine Kaufoption für die AC Fiorentina und eine Leihgebühr von umgerechnet 1,15 Millionen Schweizer Franken fest. Der 3-fache Schweizer Internationale konnte sich auch aufgrund von Verletzungen nie komplett bei den «Hammers» durchsetzen.

Thilo Kehrer wechselt von Schalke 04 zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Das gab Schalkes Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag bekannt. Medienberichte zufolge liegt die Ablösesumme bei 37 Millionen Euro. Kehrer spielte seit 2012 für Schalke. In der vergangenen Saison kam er in 33 Pflichtspielen zum Einsatz.

Der frühere japanische Internationale Keisuke Honda stellt sich einer besonderen Aufgabe. Der 32-Jährige wird künftig ehrenamtlich als Trainer der Nationalmannschaft Kambodschas fungieren. Honda hatte erst kürzlich einen Vertrag beim australischen Erstligisten Melbourne Victory unterschrieben.