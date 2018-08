Der Schweizer Mittelfeldspieler von West Ham wird an die AC Fiorentina ausgeliehen. Und: Aratore wechselt nach Russland.

Edimilson Fernandes' Transfer von West Ham zur Fiorentina ist beschlossene Sache. Der 22-Jährige unterschreibt einen einjährigen Leihkontrakt. Die Klubs halten im Vertrag eine Kaufoption für die AC Fiorentina und eine Leihgebühr von umgerechnet 1,15 Millionen Schweizer Franken fest. Sollten die Italiener die Kaufoption ziehen, würden nochmals knapp 10 Millionen Schweizer Franken fällig. Der 3-fache Schweizer Internationale konnte sich auch aufgrund von Verletzungen nie komplett bei den «Hammers» durchsetzen.

Marco Aratore verlässt den FC St. Gallen nach 4 Jahren auf eigenen Wunsch. Der 27-Jährige unterschreibt für 3 Jahre bei Ural Jekaterinburg. Der Flügelspieler absolvierte für den FCSG 146 Spiele, schoss 22 Tore und bereitete ebenso viele vor.

Zuletzt stand er während 93 Super-League-Spielen in Serie auf dem Feld. Er verpasste vom 06. Dezember 2015 bis zum 29. Juli 2018 kein SL-Spiel. Aratore kam vom FC Basel in die Ostschweiz, nachdem er über 3 Jahre bei Leihstationen in Thun, Aarau und Winterthur verbracht hatte.