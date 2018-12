Schiedsrichterin Esther Staubli kann ihre 3. Frauen-WM vorbereiten. Die 39-jährige Bernerin figuriert im 27-köpfigen Aufgebot der Fifa für die Endrunde 2019 in Frankreich. Staubli hatte 2011 als 4. Offizielle und 2015 als Schiedsrichterin an der WM teilgenommen. Zudem leitete sie den EM-Final 2017. Ebenfalls für die WM in Frankreich nominiert wurde Assistentin Susanne Küng.

Die UEFA führt in der Champions League bereits ab den Achtelfinals den Video-Schiedsrichter ein. Das entschied das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes an seiner Sitzung am Montag in Dublin. Ursprünglich war die Neuerung erst für die nächste Saison vorgesehen.

Das Uefa-Exekutivkomitee hat die Frauen-EM 2021 an England vergeben. Die englische FA war die einzige Bewerberin. Gespielt werden soll in Brighton, Brentford, Manchester, Nottingham, Milton Keynes, Peterborough, Rotherham, Sheffield und London mit dem Wembley-Stadion als Finalort. Die Qualifikation beginnt im August 2019.

Mark Hughes ist als Trainer des abstiegsbedrohten Premier-League-Klubs Southampton entlassen worden. Der 55-jährige Waliser coachte das Team von Präsident Ralph Krueger erst seit März. Die «Saints» haben nach 14 Spielen erst einen Sieg auf dem Konto.

Auch in der Ligue 1 gibt es eine Trainerentlassung: Stade Rennes trennte sich von Sabri Lamouchi. Der 47-Jährige stand bei den Bretonen seit einem Jahr an der Seitenlinie. Am Sonntag hatte Rennes eine empfindliche 1:4-Heimschlappe gegen Strassburg kassiert.

Diego Costa, spanischer Nationalstürmer von Atletico Madrid, wird sich diese Woche in Brasilien einer Operation am linken Fuss unterziehen. Der brasilianisch-spanische Doppelbürger wird rund 10 Wochen ausfallen.

Diego Maradona hat als Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa das Finale der Apertura-Meisterschaft verloren und damit den angestrebten Aufstieg verpasst. Die Mannschaft des Argentiniers verlor das Rückspiel bei Atletico de San Luis Potosi 2:4 n.V. Das Hinspiel hatten die Dorados mit 1:0 gewonnen.

Sendebezug: Radio SRF 4 News, Morgenbulletin, 03.12.2018, 17:17 Uhr.