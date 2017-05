Fussball-News: Fifa setzt «Hawk-Eye» ein

Die Fifa testet 2017 bei 3 internationalen Turnieren die «Hawk-Eye»-Technologie. Und: Nächste Saison kommt es in der Bundesliga zu einer Schiedsrichter-Premiere.

Das «Hawk Eye» wird von der Fifa in den nächsten Monaten mehrfach getestet: Bei der U20-WM in Südkorea (20. Mai bis 11. Juni), beim Confed-Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) und bei der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten (6. bis 16. Dezember). Die Technologie soll nur «bei klaren Irrtümern in spielentscheidenden Situationen» wie Toren, Elfmetern oder roten Karten angewendet werden.

Bibiana Steinhaus wird als erste Schiedsrichterin in der deutschen Fussball-Geschichte Bundesliga-Spiele leiten. Die 38-Jährige aus Hannover gehört zu 4 Neulingen, die ab der kommenden Saison in der höchsten Klasse zum Einsatz kommen werden. «Das war immer mein Traum. Dass dieser nun wahr wird, erfüllt mich mit grosser Freude», sagte Steinhaus.