Borussia Dortmund hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian Pulisic geeinigt. Der Wechsel erfolgt per sofort, die Briten leihen den Offensivspieler aber bis zum Ende der laufenden Saison an den BVB aus. Pulisic schliesst sich demnach erst im Sommer den Londonern an. Die Transfersumme beläuft sich auf 64 Millionen Euro. Eine Leihgebühr für das kommende halbe Jahr wird für Dortmund nicht fällig. Der Amerikaner Pulisic bestritt in den letzten zweieinhalb Saisons 81 Bundesligaspiele für den BVB (10 Tore). In dieser Saison wurde dem 20-Jährigen von Jadon Sancho auf der rechten Seite indes der Rang abgelaufen.

