Der Deutsche wird Gladbach wohl erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Und: Abraham fällt ebenfalls länger aus.

Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter hat am Sonntag im Heimspiel gegen Hannover (4:1) bei einem Zusammenprall eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers erlitten. Er wird am Dienstag operiert. Über die genaue Ausfalldauer machte der Tabellenzweite der Bundesliga keine Angaben. Der 24-jährige Ginter dürfte aber in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

Eintracht Frankfurt muss voraussichtlich mehrere Wochen auf Captain und Abwehrchef David Abraham verzichten. Wie der Tabellendritte der Bundesliga am Montag via Twitter mitteilte, hat sich der Argentinier im Spiel beim FC Augsburg eine Wadenverletzung zugezogen und fällt deshalb «bis auf Weiteres» aus.