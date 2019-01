Haris Seferovic hat massgeblich zum 4:2-Sieg von Benfica Lissabon gegen Rio Ave beigetragen. Nachdem die Gäste 2:0 in Führung gegangen waren, leitete der Nati-Stürmer mit dem Anschlusstreffer die Aufholjagd des Heimteams ein. Den Ball legte er sich herrlich mit der Hacke vor. In der 70. Minute schloss Seferovic, der nun bei 6 Saisontoren steht, einen Konter zum Endstand ab.

Die Klubs aus der Ligue 1 hatten es in den 1/32-Finals des französischen Cups nicht leicht. Nachdem schon am Samstag 3 Vertreter aus der höchsten Spielklasse ausgeschieden waren, erwischte es am Sonntag auch Bordeaux (0:1 gegen Le Havre aus der 2. Division) und insbesondere Marseille, das sich mit einem 0:2 beim Viertligisten Andrézieux blamierte.

Der spanische Mittelfeldspieler Brahim Diaz wechselt von Manchester City zu Champions-League-Sieger Real Madrid. Wie die Madrilenen mitteilten, erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Die Spanier überweisen 17 Millionen Euro auf die Insel, weitere 7,5 Millionen Euro könnten in Form von Bonuszahlungen fliessen.