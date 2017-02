Fussball-News: Grosskreutz nach Schlägerei in Spitalpflege

Der deutsche Weltmeister Kevin Grosskreutz musste nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Spitalpflege. Und: China stellt neuen Transferrekord auf.

Kevin Grosskreutz vom VfB Stuttgart (2.Bundesliga) war laut dem deutschen Sender «SWR» am Sonntagabend in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Grosskreutz musste sich anschliessend in Spitalpflege begeben. Über die Verletzung wurden vom Klub bislang keine Angaben gemacht. Der VfB erklärte aber, dass der Vorfall derzeit geprüft werde.

Die chinesischen Profi-Klubs stellten mit Investitionen von umgerechnet 388 Millionen Euro im Januar-Februar-Transferfenster einen neuen Rekord auf. Die Klubs der chinesischen Super League gaben mehr als 40 Millionen mehr aus als noch im Jahr zuvor. Die englische Premier League konnte mit 259 Millionen Euro nicht annähernd an die Ausgaben der Chinesen mithalten. Der chinesische Verband hat allerdings verkündet, dass die Ausgaben der Klubs wieder reduziert werden sollen. Die Anzahl eingesetzter Ausländer pro Spiel wird von vier auf drei Spieler gesenkt. Durch diese Begrenzung soll die Flut von ausländischen Spielern gestoppt werden.