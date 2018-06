Filippo Inzaghi hat zuletzt den Venezia FC zurück in die Serie B und in der letzten Saison auf Platz 5 geführt. Nun wird er neuer Trainer von Bologna, dem Klub des Schweizer Internationalen Blerim Dzemaili. Der frühere Starstürmer tritt beim Serie-A-Klub mit einem Zweijahresvertrag die Nachfolge des entlassenen Roberto Donadoni an. Inzaghi hat bereits Erfahrung als Coach in der Serie A. Doch sein Debüt bei der AC Milan in der Saison 2014/15 endete mit Platz 10 und dem Verpassen des Europacups enttäuschend.