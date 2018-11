Galatasaray Istanbul muss am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Schalke 04 auf den Schweizer Stürmer Eren Derdiyok verzichten. Der 30-jährige Internationale hat sich am Freitag beim Aufwärmen vor dem Lokalderby des Meisters gegen Fenerbahce (2:2) am Oberschenkel verletzt.

Nico Elvedi muss eine Pause einlegen. Der Schweizer Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach verletzte sich beim 3:0 gegen Düsseldorf am vergangenen Wochenende am rechten Knöchel. Ob und wie lange der 22-Jährige ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Ursprünglich wollte Rafael van der Vaart erst am Saisonende aufhören, doch Verletzungen zwangen den zuletzt beim dänischen Erstligisten Esbjerg tätigen Niederländer zum sofortigen Rücktritt. Der 35-jährige offensive Mittelfeldspieler spielte unter anderem für Hamburg, Tottenham und Real Madrid. Für «Oranje» traf Van der Vaart in 109 Spielen 25 Mal.

Der ehemalige Basler Meistertrainer Heiko Vogel ist bei Sturm Graz entlassen worden. Der 42-jährige Deutsche wurde nach «eingehenden beratenden Gesprächen (...) mit sofortiger Wirkung dienstfrei» gestellt, teilten die Verantwortlichen des Tabellen-8. in Österreich mit. Vogel hatte das Traineramt bei Sturm Graz am 1. Januar übernommen und den Klub in der letzten Saison zum Cupsieg und zu Liga-Platz 2 geführt.

