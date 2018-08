Manchester City muss rund 3 Monate auf Kevin De Bruyne verzichten. Der belgische Spielmacher erlitt im Training einen Aussenbandriss im rechten Knie. Eine Operation ist nicht notwendig. Für den 27-Jährigen ist es die zweite schwere Bänderverletzung im rechten Knie. Schon Anfang 2016 war er deswegen über zwei Monate ausgefallen.

Der frühere portugiesische Nationaltrainer Paulo Bento ist zum neuen Coach des Nationalteams von Südkorea ernannt worden. Der 49-jährige Portugiese tritt die Nachfolge von Shin Tae-Yong an, dessen Vertrag nach dem Ausscheiden in der Vorrunde an der WM in Russland nicht mehr verlängert wurde. Bento war zwischen 2010 bis 2014 Nationaltrainer von Portugal. Zuletzt arbeitete Bento als Trainer von Chongqing Lifan in Chinas 1. Division.