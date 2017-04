Fussball-News: Newcastle zurück in der Premier League

Newcastle United macht in der drittletzten Runde den direkten Wiederaufstieg in die höchste Liga perfekt.

Nach Brighton steht auch der zweite direkte Aufsteiger in die Premier League fest. Das von Rafa Benitez trainierte Newcastle United sicherte sich den sofortigen Wiederaufstieg in der drittletzten Runde dank einem 4:1-Heimsieg gegen Preston North End. Den dritten Aufsteiger machen die dritt- bis sechstplatzierten der zweiten Liga in einem Relegations-Playoff unter sich aus.