Beim 0:0 in Mainz musste Gladbachs Nico Elvedi in der 72. Minute vom Feld – nach einem Zusammenprall war er lange liegengeblieben. Am Montag gab der Klub Entwarnung. «Ihm war etwas schwindlig, deshalb haben wir ihn herausgenommen», erklärte Trainer Dieter Hecking. Ausser einem leichten «Brummschädel» trug der Schweizer Nati-Spieler jedoch keine Verletzung davon. Er soll bei der kommenden Einheit am Mittwochnachmittag voraussichtlich wieder ganz normal trainieren können.

Teammanager Alan Pardew ist beim englischen Premier-League-Schlusslicht West Bromwich Albion nach nur vier Monaten und zuletzt acht Niederlagen in Folge entlassen worden. Die «Baggies» haben nach der 1:2-Heimpleite am Samstag gegen den FC Burnley sechs Spieltage vor dem Saisonende bereits zehn Punkte Rückstand auf den rettenden 17. Platz. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, als Interimscoach fungiert Jugendtrainer Darren Moore.