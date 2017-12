Fussball-News: Seferovic trifft nach langer Durststrecke wieder

Haris Seferovic kann sich im portugiesischen Ligapokal für Benfica Lissabon als Torschütze feiern lassen.

Am 22.10.17 hatte Haris Seferovic zuletzt für Benfica Lissabon in der Meisterschaft getroffen. Nun konnte der Nati-Stürmer seine Torflaute im Klub beenden. Im portugiesischen Ligapokal schoss der 25-Jährige beim 2:2 gegen Vitoria Setubal das zwischenzeitliche 1:2. Der Wettbewerb wird in einem Modus à 4 Gruppen gespielt, die Gruppensieger qualifizieren sich für die Halbfinals. Benfica liegt an zweiter Stelle mit 4 Punkten Rückstand auf Setubal.