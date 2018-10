Muss seinen Posten in Moskau räumen

Spartak Moskau hat seinen italienischen Cheftrainer Massimo Carrera wegen andauernder Erfolglosigkeit entlassen. In der Tabelle der Premjer Liga liegt der Klub derzeit nur auf dem 7. Platz. Der 54-jährige Carrera hatte den Verein 2016 übernommen und 2017 zum ersten Meistertitel nach 14 Jahren geführt.

Pavel Hapal wird neuer Nationaltrainer der Slowakei. Der gebürtige Tscheche werde das Team bis zum Abschluss der Qualifikation für die EM 2020 führen, gab der Fussballverband SFZ am Montag bekannt. Hapal folgt Jan Kozak.

Bayern München muss im Champions-League-Spiel bei AEK Athen am Dienstag auf Franck Ribéry verzichten. Der 35-jährige Franzose fehlt wegen einer Wirbelblockade. Das teilten die Münchner am Montagmorgen kurz vor dem Abflug in die griechische Hauptstadt mit.

Andrej Jarmolenko fällt mit einem Achillessehnenriss monatelang aus. Der ukrainische Nationalspieler, der auf diese Saison hin zu West Ham United gewechselt hatte, zog sich die Verletzung am Samstag bei der 0:1-Niederlage der «Hammers» im Derby gegen Tottenham Hotspur zu.