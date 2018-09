England muss für die kommende Nations-League-Partie gegen Spanien und das Testspiel gegen die Schweiz auf Raheem Sterling verzichten. Der 23-jährige Flügel von Manchester City leidet an Rückenschmerzen. England-Coach Gareth Southgate verzichtet darauf, einen weiteren Spieler als Ersatz aufzubieten.

Yaya Touré kehrt an den Ort zurück, wo er seine Karriere einst lanciert hatte. Trotz zahlreichen anderen Angeboten unterschrieb der 35-jährige Mittelfeldspieler bei Olympiakos Piräus. «Als ich den Klub 2006 verliess, habe ich gesagt, dass ich eines Tages zurückkehren werde», sagte Touré, der im Sommer bei Manchester City keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte.

Weltmeister-Torwart Hugo Lloris fällt für die Spiele der Nations League der Franzosen in Deutschland am Donnerstag sowie am Sonntag gegen die Niederlande definitiv aus. Wie Nationaltrainer Didier Deschamps am Montag mitteilte, kann der Captain aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht eingesetzt werden.