Fussball-News: Stocker gegen Mainz out

Valentin Stocker steht Hertha BSC am Samstag beim Gastspiel in Mainz aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung. Und: Real Madrid bangt um Gareth Bale.

Das Auf und Ab bei Valentin Stocker geht weiter. Aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel muss der 28-jährige Herthaner für die Partie am Samstag gegen Mainz 05 passen. Die Mainzer mit dem Schweizer Trainer Martin Schmidt stecken nach 5 Niederlagen en suite mitten im Abstiegskampf der Bundesliga.

Gareth Bale von Real Madrid verpasst das Liga-Spiel der «Königlichen» am Samstag bei Sporting Gijon. Der Waliser klagt schon seit längerer Zeit über Wadenprobleme. Ob Bale am kommenden Dienstag das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München bestreiten kann, ist fraglich.