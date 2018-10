Die FCZ-Fussballerinnen empfangen den dreifachen deutschen Meister Bayern München am 17./18. Oktober in Zürich. Am 31.10./1.11. steigt das Achtelfinal-Rückspiel in München. Bei den Bayern stehen 11 Spielerinnen aus dem aktuellen bzw. erweiterten Kader der DFB-Auswahl unter Vertrag.

Igor Akinfejew tritt im Alter von 32 Jahren aus der russischen Nationalmannschaft zurück. Akinfejew trug durch zwei parierte Elfmeter im Penaltyschiessen gegen Spanien erheblich zur überraschenden WM-Viertelfinal-Qualifikation des Gastgebers bei.

Ebenfalls seinen Nationalmannschafts-Abschied gibt Australiens Captain Mile Jedinak. Der 34-Jährige bestritt 79 Partien für die «Socceroos» und erzielte dabei 20 Tore, drei davon in den WM-Playoffs gegen Honduras.

Perus Captain Paolo Guerrero bleibt gesperrt. Das Schweizer Bundesgericht lehnte eine Beschwerde des 34-jährigen Stürmers gegen eine 14-monatige Sperre durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS ab. Bei Guerrero war in einem Dopingtest ein Kokain-Abbauprodukt nachgewiesen worden.