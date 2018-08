Die gemeinsame Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei

Jamie Vardy und Gary Cahill werden nicht mehr für die Nationalmannschaft Englands auflaufen. Stürmer Vardy (31) führte im Guardian mangelnde Spielzeit bei den Three Lions unter Teammanager Gareth Southgate, sein Alter und Rücksichtnahme auf seine Familie als Gründe an. Innenverteidiger Cahill (32) sieht den «richtigen Zeitpunkt» gekommen, wie er in einem Video erklärte, das auf der Internetseite seines Klubs veröffentlicht wurde.

Bordeaux-Präsident Stéphane Martin hat bekannt gegeben, dass Thierry Henry nicht Trainer seines Klubs wird. Lange war Henry als Nachfolger des geschassten Gustavo Poyet gehandelt worden. Poyet hatte öffentlich über die Vereinsführung geschimpft und wurde anschliessend entlassen.

Goncalo Guedes wechselt definitiv zu Valencia. Der 21-Jährige war bislang von Paris an die Spanier ausgeliehen worden. Die Valencianer lassen sich den portugiesischen Stürmer 40 Millionen Euro plus eventuelle Boni in der Höhe von 10 Millionen Euro kosten.