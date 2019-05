Legende: Ab 1. Juni Neue Regelungen unter anderem für das Handspiel. Keystone

Das International Football Association Board (IFAB) hat unter anderem Regeländerungen beschlossen, die den Interpretationsspielraum für Schiedsrichter bei Handspielen verkleinern sollen.

Ab 1. Juni an gilt: Jedes Tor, das mit der Hand oder dem Arm erzielt wird, ist irregulär – egal, ob Absicht vorliegt oder nicht. Auch wenn ein Spieler mit der Hand oder dem Arm in Ballbesitz gelangt und sich dadurch einen klaren Vorteil verschafft – also beispielsweise anschliessend ein Tor erzielt – soll das in jedem Fall geahndet werden.

Die wichtigsten weiteren Änderungen: