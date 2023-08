Lukaku zurück in Serie A – Pavard darf zu Inter wechseln

Fussball-Transfers in Italien

Legende: Wird wieder nach Italien verliehen Romelu Lukaku. Imago Images/ANP

Serie A: Lukaku neu für die AS Rom auf Torejagd

Das Transfertheater um Chelseas Mittelstürmer Romelu Lukaku ist beendet. Der Belgier kehrt wie erwartet in die italienische Serie A zurück, in der er bereits letzte Saison und von 2019 bis 2021 für Inter unterwegs gewesen war. Doch Lukaku streift sich nicht erneut das Trikot von Yann Sommers «Nerazzurri» über, sondern wechselt zur AS Roma. Chelsea verleiht den 30-Jährigen erneut für eine Saison nach Italien. Zuvor hatte es Spekulationen über einen Wechsel Lukakus zu Juventus Turin gegeben, weswegen Inter von einer möglichen Rückholaktion Abstand nahm.

00:39 Video Archiv: Lukaku gelingt gegen Estland ein Doppelpack Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Serie A: Die Bayern lassen Pavard ziehen

Benjamin Pavard hat seinen Willen bekommen. Nach langem Zögern hat der FC Bayern dem abwanderungswilligen Franzosen die Freigabe für den Wechsel zu Inter Mailand erteilt. Für den 27-jährigen Abwehrspieler erhalten die Münchner eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus Boni von bis zu 2 Millionen. Pavard hatte sich zuvor geweigert, seinen noch bis Saisonende laufenden Vertrag zu verlängern.