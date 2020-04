Die Topligen Europas sind seit Wochen wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Auch in der Schweiz rollt der Ball seit dem 29. Februar nicht mehr. Ganz anders in Weissrussland. Am Ostersonntag fand in Minsk die Partie zwischen dem FC Minsk und BATE Borisow statt – vor Zuschauern notabene.

Die knapp 500 Anwesenden bezeugten einen sehenswerten Treffer. Nach rund einer Stunde versenkte Pavel Nekhajchik einen Eckball direkt zum 3:0 Schlussresultat für Borisow.