Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat Bundesliga-Geschichte geschrieben. Der Pole traf als erster Spieler überhaupt in den ersten neun Saisonspielen mindestens einmal ins Tor. Damit hat er den früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang, der in der Saison 2015/16 in den ersten acht Spielen immer traf, überflügelt.

imago images