Ein überraschender Leader in Portugal

Wer führt die Liga NOS an? Es ist weder Benfica Lissabon noch ist es Porto. FC Famaliçao heisst das Team, welches an der Spitze steht. Der Klub aus der rund 130'000 Einwohner zählenden Kleinstadt in der Nähe Portos ist nach 25-jähriger Absenz zurück im Oberhaus und kommt nach 7 Spielen auf 19 Punkte.

