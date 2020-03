Legende:

Beispiellos

Beim 2:1 in Mönchengladbach traf Überflieger Erling Haaland (rechts, hier im Zweikampf mit Nico Elvedi) für einmal nicht persönlich. Trotzdem gewannen seine Dortmunder auch das 10. Bundesliga-Spiel in Serie gegen Gladbach. So viele Siege gegen einen Verein in Folge gab es nie zuvor für den BVB.

Keystone