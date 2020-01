Legende:

Trauer in den Niederlanden

Der Ex-Internationale Rob Rensenbrink (hier in einer Aufnahme von 2008) ist 77-jährig gestorben. Der Stürmer hätte «Oranje» im WM-Final 1978 fast zum Titel geschossen. Er scheiterte in der Nachspielzeit gegen Argentinien am Pfosten. Am Ende gewann Argentinien 3:1 n.V.

imago images/Archiv