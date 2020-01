Legende:

Beflügelt

Neuzugang Julian Weigl feierte mit Benfica Lissabon einen 2:0-Auswärtssieg im Derby gegen Sporting. Die «Adler» feierten den 14. Sieg in der Liga in Folge, der Vorsprung auf Porto beträgt schon 7 Punkte. Der in der 97. Minute eingewechselte Haris Seferovic lieferte die Vorlage zum 2:0 in der 99. Minute.

