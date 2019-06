Staubli leitet Brasilien-Spiel am Donnerstag

Für die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli beginnt das WM-Turnier der Frauen in Frankreich am Donnerstag. Ihr wurde die Leitung des Vorabendspiels Australien gegen Brasilien anvertraut. Die 39-jährige Bernerin gehört zu den renommiertesten ihres Fachs. 2015 pfiff sie den Champions-League-Final, 2017 leitete sie den Final der EM. Mit Susanne Küng ist im Spiel vom Mittwoch eine zweite Schweizerin als Assistentin im Einsatz.

Deutschlands Spielmacherin Marozsan fällt aus

Die deutschen Fussballerinnen müssen für den Rest der WM-Vorrunde in Frankreich auf Dzsenifer Marozsan verzichten. Die Spielmacherin erlitt am Samstag im ersten Spiel gegen China (1:0) einen Bruch des mittleren Zehs am linken Fuss, wie Martina Voss-Tecklenburg bekanntgab. Wie es bei einem allfälligen Weiterkommen aussieht, konnte die Bundestrainerin nicht sagen.