Legende:

Die Bullen sind los

Und zwar die Salzburger Bullen, die sich am Sonntag in der drittletzten Runde der österreichischen Bundesliga den Meistertitel sicherten. Für den Klub mit dem Schweizer Noah Okafor, der im Winter von Basel zu Salzburg gewechselt hatte, ist es der 7. Titel in Folge.

Keystone