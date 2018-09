Legende:

Happy Birthday

Hierzulande ist der 65. Geburtstag eng verknüpft mit dem Eintritt ins Rentenalter. West-Ham-Coach Manuel Pellegrini durfte sich am Sonntag aber vor allem über die ersten 3 Punkte in der laufenden Saison freuen. Die «Hammers» gewannen nach 4 Niederlagen in Folge 3:1 bei Everton.

