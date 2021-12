Bild 12 / 12

Legende: Rassismus-Eklat in Duisburg Das Drittligaspiel zwischen Duisburg und Osnabrück ist am Sonntag in der 33. Minute beim Stand von 0:0 unterbrochen worden. Grund war eine rassistische Bemerkung von den Rängen. Der Unparteiische schickte beide Teams zunächst in die Kabine, wenig später wurde abgebrochen. Die Anfeindungen galten offenbar Osnabrück-Stürmer Aaron Opoku. imago images