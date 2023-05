Bild 3 / 10

Legende: Ein Fussball-Märchen aus dem Saarland Der SV Elversberg schafft den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Im Spitzenspiel der 3. Bundesliga reichte ein 1:1 gegen Wehen Wiesbaden. Die Sensation kündigte sich letzten Sommer an: In der 1. Runde des DFB-Pokal hatte Elversberg Bayer Leverkusen eliminiert. Damals bei der «Werkself» an der Seitenlinie: Gerardo Seoane. imago images/BeckerBredel