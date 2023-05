Bild 1 / 14

Legende: Zu früh gefreut Der Stadionspeaker des SV Sandhausen verkündet bereits den Aufstieg des HSV in die Bundesliga. Die Fans stürmen erfreut den Platz, doch dann die grosse Ernüchterung: Tim Kleindienst schiesst im Spiel gegen Regensburg in der 90+9. Minute den Siegtreffer für Heidenheim, welches aufsteigt. Der HSV muss in die Relegation. KEYSTONE / DPA / Uwe Anspach