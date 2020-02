Legende:

36 Zentimeter mehr auf dem Feld

Nachdem der 201-cm-Hüne Simon Makienok für den 165 cm kleinen Sascha Horvath ins Spiel kam, war bei Dynamo Dresden einiges mehr an Körpergrösse im Spiel. Doch auch Makienok konnte am 2:3-Rückstand gegen Darmstadt nichts mehr ändern. In der 77. Minute sah der Stürmer sogar Rot, nachdem er Darmstadts Marcel Schuhen mit offener Sohle erwischt hatte.

imago images