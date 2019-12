Legende:

Tränen des Glücks

Auf diesen Moment hat David Martin ein Leben lang gewartet: Am Samstag stand der 33-Jährige erstmals in seiner Karriere in der Premier League auf dem Feld. Nach seinem Traumdebüt – West Ham gewann das Derby gegen Chelsea 1:0 – wurde der Torhüter von seinen Emotionen übermannt.

imago images