Legende: Wenn's läuft, dann richtig Atalanta feiert beim 2:1 gegen die AC Milan den bereits 9. Vollerfolg de suite in der Serie A. 27 von 27 möglichen Punkten. Kein anderes Team in Europa ist derart im Schuss wie die Bergamasken. Am Dienstag soll die Party weitergehen, dann kommt in der Champions League Real Madrid. Imago/Gribaudi