Bild 4 / 13

Legende: Ich war's nicht! Luton Towns Issa Kabore fällt, doch Liverpools Diogo Jota will es – wie jeder Fussballer auf dieser Welt – nicht gewesen sein. Im Spiel kam Liverpool dank dem 1:1 tief in der Nachspielzeit noch zu einem Punktgewinn. imago images/Action Plus