Legende:

Cool, kühler, Kühlwetter

Was aussieht wie eine Szene von der Rugby-WM, ist ein Bild aus der 3. Liga in Deutschland. Kaiserslauterns Christian Kühlwetter kann für sich in Anspruch nehmen, das letzte Stück Stoff gegeben zu haben. Die «roten Teufel» bezwangen Carl Zeiss-Jena 3:1. Nach 4 sieglosen Partien ein Schritt aus der Krise.

imago images