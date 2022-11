Bild 5 / 12

Legende: 23 Tore in 3 Spielen... ...fielen am Samstagnachmittag in der 2. deutschen Bundesliga: HSV-Sandhausen 4:2, Karlsruhe-St. Pauli 4:4, und Heidenheim-Regensburg endete sogar 5:4. Das Siegtor erzielte Stefan Schimmer (Bild) in der 94. Minute - nachdem Regensburg erst in der 92. Minute ausgeglichen hatte. Imago/Zink