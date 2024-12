Legende: Rihanna in Darmstadt Nicht Ed Sheeran, sondern Rihanna erweisen die Darmstadt-Fans die Referenz. Die Songzeile «So go and let the rain pour - I’ll be all you need and more» aus ihrem Hit «Umbrella» ziert die Choreo genauso wie ein über der Mannschaft aufgespannter Regenschirm. Darmstadt lässt seine Anhänger beim 5:1 über Kaiserslautern nicht im Regen stehen. imago images/HMB-Media